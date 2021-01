Comment trouver ma place dans cette famille?

Je suis avec mon conjoint depuis un an. Il est divorcé avec deux enfants dont il a la garde. La mère ne les a que deux weekends par mois à cause de son travail. Il était séparé depuis deux ans lors de notre rencontre. Bon papa poule, il avait déjà créé une bulle avec ses enfants à mon arrivée dans la famille.

Disons que sa fille et son garçon sont dans la jeune adolescence et que ça ne facilite pas les choses entre nous. Mais le plus compliqué, c’est la situation qu’aime bien entretenir son ex. Comme elle n’a jamais été très présente dans la vie des enfants, toujours à cause de son travail, pendant le peu de temps qu’elle passe avec eux, elle refuse d’imposer quelque discipline que ce soit.

Ce qui fait que le free for all qu’elle leur permet quand ils sont avec elle, ils veulent le transporter à leur retour chez nous. Etmême si je ne suis en rien responsable de leur séparation, elle leur laisse sous-entendre que je suis responsable de sa mauvaise relation avec leur père, alors que c’est elle qui fait tout pour l’envenimer.

À chacun de leurs retours, je dois me préparer à faire face à une fronde qui dure quelques jours avant que les choses se tassent. Et ça m’oblige ensuite à mettre des gants blancs pour demeurer dans leurs bonnes grâces. Mon chum m’incite à prendre ma place, mais on dirait qu’il a peur de m’imposer aux enfants comme la maitresse du foyer.

Pourquoi me laisse-t-il à moi-même au lieu de me supporter ? Quand je lui en parle, il répond que je suis trop sensible et que je dois me blinder contre des adolescents sans nuances. Mais ce ne sont pas mes enfants et je ne suis pas blindée. Il devrait comprendre ça !

A.B.

Il faut beaucoup de temps pour faire sa place dans une famille recomposée. D’autant plus quand on doit faire face à un vent contraire, comme celui soufflé par l’ex-femme de votre amoureux. C’est dans la volonté claire de vouloir faire partie du clan expriméedans votre cellule que vous réussirez à y faire votre nid. Mais c’est tout autant dans la volonté arrêtée de votre conjoint de vous y faire une place, que vous atteindrez réellement votre but.

Il faut le mettre face à sa responsabilité de dire à ses enfants la place qu’il veut que vous preniez et qu’ils devront vous réserver. Cela tout en vous souvenant que les enfants ont un devoir de fidélité face à leur mère, et que ce n’est qu’à travers une meilleure connaissance de votre attachement à eux qu’ils vous adopteront de façon définitive un jour.