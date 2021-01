Déjà de la bisbille entre Domi et Tortorella?

Il semblerait que le nouvel attaquant des Blue Jackets de Columbus Max Domi soit déjà en froid avec l’entraîneur-chef John Tortorella.

Jeudi soir, lors du premier match de la saison du club de l’Ohio, l’ancien représentant du Canadien de Montréal a été laissé sur le banc lors des cinq dernières minutes dans une défaite de 3 à 1 contre les Predators de Nashville.

Lors de son point de presse de vendredi, le pilote a été questionné à savoir s’il avait eu une discussion à ce sujet avec son patineur. Tortorella a tout simplement répondu : «non».

Pour son premier match dans l’uniforme des Blue Jackets, Domi a été sur la glace pendant un peu moins de 13 minutes, ce qui a fait de lui le troisième attaquant le moins utilisé par son entraîneur. Il a eu droit à six présences sur la glace en première période, six en deuxième et cinq en troisième. Le joueur de centre n’a amassé aucun point et a conclu son affrontement avec un différentiel de -1.

«Je veux plus d’efforts et plus de cohésion en offensive. Je peux vous nommer les gars, mais vous savez qui ils sont», avait notamment dit Tortorella lors du point de presse qui suivait la défaite de son club, jeudi.

Rappelons qu’en octobre dernier, le CH a envoyé Domi et un choix de troisième ronde aux Blue Jackets, et ce, en retour de l’attaquant Josh Anderson.

Disons que ce dernier a fait une meilleure impression que Domi lors de son premier match avec sa nouvelle équipe. Mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto, Anderson a touché la cible à deux reprises.