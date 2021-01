BRODEUR, Reine-Claire



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Reine-Claire Brodeur. Elle nous a quittés le 8 janvier 2021 à l'âge de 96 ans, à deux mois de ses 97 ans, au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, bien entourée des siens.Elle était la fille de feu Ernest Brodeur et de feu Orida Gagné et épouse de feu Clovis Tétreault.Elle laisse dans le deuil sa fille, Huguette, ses fils, Luc (Lucie Malo), Guy (Madeleine Gaucher), Serge (Danielle Lessard) et Gilles (Francine Dubois), ses petits-enfants, Isabelle et Marie-Hélène, Annie, Jean-Philippe et Marie-Ève, Éric et Daniel, David et Jonathan, Stéphane et Claudine ainsi que ses seize arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Huguette Robert épouse de feu Louis-Ange Brodeur.Elle était une mère et grand-maman aimante, généreuse et dévouée, une femme de coeur et d'une grande bonté, remplie de tendresse, de sagesse et de compréhension.Malgré le décès de son mari à l'âge de 37 ans et le départ prématuré de sa fille cadette, Claudine, décédée en 1967, à l'âge de huit (8) ans, elle a été d'un courage exemplaire et a dédié toute sa vie à sa famille qui était toute sa fierté.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur dévouement et les bons soins.Si vous le souhaitez, un don à la mémoire de notre mère peut être fait à l'organisme de recherche de votre choix.En raison des circonstances actuelles, la célébration des funérailles et la mise en terre des cendres auront lieu à Saint-Césaire à une date ultérieure.Les détails seront communiqués en temps et lieu.