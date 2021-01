DJ LeMahieu resterait avec les Yankees de New York

Les Yankees de New York et le joueur de deuxième but DJ LeMahieu seraient sur le point de s’entendre sur un nouveau contrat.

C’est ce qu’a appris le réseau MLB Network vendredi. Il semblerait d’ailleurs que l’équipe de la Grosse Pomme doive en faire l’annonce dans les prochaines heures.

Pour l’instant, la longueur et la valeur de cette possible entente ne sont pas connues. Selon ce qui a été avancé dans les dernières semaines, LeMahieu était à la recherche d’un contrat de cinq ans et souhaitait obtenir environ 100 millions de dollars.

Le joueur autonome de 32 ans a passé les deux dernières campagnes dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx. Lors de la présente saison morte, LeMahieu aurait négocié avec plusieurs formations, dont les Blue Jays de Toronto, mais son désir serait de rester avec les Yankees.

L’an passé, le vétéran a mené dans le baseball majeur au chapitre de la moyenne au bâton (,364). Il a également cogné 10 circuits et croisé le marbre 41 fois en 50 parties, terminant au troisième rang du scrutin pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine.

Avant de se joindre aux Yankees en 2019, LeMahieu a joué pour les Rockies du Colorado (2012 à 2018) et pour les White Sox de Chicago (2011).