Embauche de Montréal contestée par Québec: où est l’erreur, M. Legault?

Le premier ministre du Québec et son entourage auraient-ils de la difficulté à accepter la diversité d’opinions? C’est en tout cas ce que suggère sa sortie en règle contre l’embauche à Montréal de la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme.

Le gouvernement Legault qualifie «d’erreur» le choix de Bochra Manaï, en raison de ses positions passées contre la Loi sur la laïcité de l'État. Il n’accepte pas que celle qui était porte-parole pour le Conseil national des musulmans canadiens, qui a osé mener la contestation de la loi 21 devant les tribunaux, puisse occuper ce poste.

«La nomination de Mme Manaï est contestable compte tenu de ses prises de position passées et de sa croisade personnelle contre la loi sur la laïcité», a écrit le cabinet du premier ministre dans une déclaration transmise aux médias jeudi. «Pour nous, il s’agit d’une erreur de la part de la Ville de Montréal.»

Mais en quoi son opposition à la loi 21 la disqualifie-t-elle pour ce poste? Regardez son CV: un doctorat en études urbaines, deux maîtrises, dont une en relations interethniques, et une expérience sur le terrain remarquable, notamment comme directrice d’un organisme qui lutte contre l’exclusion sociale à Montréal-Nord.

Son mandat sera en lien avec le racisme, comme le profilage racial du SPVM et la diversité au sein de la fonction publique municipale, on ne parle pas ici de signes religieux.

Et de quoi se mêle le gouvernement du Québec? La mairesse Valérie Plante a aussi été élue de façon démocratique et elle a toute la latitude pour faire ses propres choix dans ses embauches. Je ne vois pas pourquoi on lui fait la morale dans ce dossier. Qui plus est, son choix est-il vraiment surprenant? N’oublions pas qu’en avril 2019, tout le Conseil municipal de Montréal avait adopté, dans une rare unanimité, une résolution condamnant le projet de loi du gouvernement Legault sur la laïcité de l’État.

La loi 21 a été adoptée de façon démocratique et, qu’elle nous plaise ou non, elle s’applique, et Montréal s’y conforme. Il serait temps que le premier ministre tourne la page.