Incendie mortel à Limoilou: sept ans de prison pour homicide involontaire

Un homme qui a plaidé coupable à des accusations d’homicide involontaire après plus de trois années de procédures judiciaires a été condamné, vendredi, à une peine globale de sept ans de pénitencier.

Il ne reste toutefois à purger, à Michel Lapierre, qu’un reliquat de douze mois puisque l’homme est incarcéré de façon préventive depuis l’équivalent de six ans.

En 2017, Lapierre avait versé une somme de 250 $ à un revendeur de drogue qui ne s'est jamais présenté au rendez-vous qui avait été fixé pour conclure la transaction.

Se sentant berné, il avait choisi de mettre le feu dans le portique d’un immeuble de Limoilou qui ne correspondait même pas à l’adresse du revendeur.

Rapidement, les flammes se sont propagées à l’immeuble, entrainant la mort de Guylaine Morin, 37 ans, qui se déplaçait en fauteuil roulant et de Gérald Langlois, 49 ans, qui dormaient paisiblement dans son appartement.

Quelques jours plus tard, les policiers du Service de police de la Ville de Québec passaient les menottes aux poignets de l’individu qui a déjà été condamné, par le passé, pour menace et possession de stupéfiants.

Détenu depuis son arrestation, le procès de Lapierre devait être tenu en début d’année mais il a plutôt choisi de reconnaitre sa culpabilité en novembre dernier.

À la fin de sa période d’incarcération, Lapierre devra respecter une période de probation d’une année.

Le juge Christian Boulet lui a également interdit, au cours de cette année, de consommer des stupéfiants, à l’exception du cannabis, comme suggéré de façon conjointe par le poursuivant, Me Marc Gosselin et l’avocat de la défense, Me Philippe Levasseur.