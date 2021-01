Karl-Anthony Towns atteint de la COVID-19

La vedette des Timberwolves du Minnesota Karl-Anthony Towns a révélé, vendredi, avoir remis un test positif à la COVID-19.

Le joueur de 25 ans a déjà perdu sept proches, dont sa mère en avril, en raison du coronavirus. Celle-ci avait été placée dans un coma artificiel, mais est finalement décédée à l’âge de 58 ans. Le père de Towns a aussi été atteint, mais a réussi à s’en sortir.

«Je prie tous les jours pour que ce cauchemar de virus se calme et je supplie tout le monde de continuer à le prendre au sérieux en prenant les précautions nécessaires», a écrit Towns sur Twitter.

«À ma nièce et mon neveu, Jolani et Max, je vous promets que je ne finirai pas dans une boîte aux côtés de grand-maman et que je le battrai», a-t-il poursuivi.

Le match de vendredi entre les Timberwolves et les Grizzlies de Memphis a déjà été repoussé, puisque l’équipe du Minnesota doit retracer les contacts de tout un chacun.