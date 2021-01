McDavid trop rapide pour les défenseurs du CH?

Les défenseurs du Canadien de Montréal devront se méfier de Connor McDavid, samedi et lundi, l’attaquant des Oilers d’Edmonton ayant d’ailleurs inscrit le premier tour du chapeau de la saison dans la Ligue nationale de hockey.

«Je ne voudrais pas être le gars qui se retrouve à la ligne bleue et qui le voit venir à toute vitesse», a avoué son coéquipier Leon Draisaitl, jeudi, au terme de la victoire de 5 à 2 des Oilers face aux Canucks de Vancouver.

«Il a un don que personne d’autre ne possède avec sa vitesse, ses mains et son intelligence», a également vanté Draisaitl.

McDavid a notamment fait bien mal paraître le vétéran défenseur des Canucks Alexander Edler sur son deuxième but de la soirée, jeudi. Shea Weber, Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson, Brett Kulak et Alexander Romanov n’ont qu’à bien se tenir lors des prochains matchs.

«C’est la position dans laquelle on veut se retrouver tout au long de la saison, arriver en troisième période et être en mesure de maintenir notre avance, a pour sa part indiqué McDavid, après la rencontre. J’ai aimé notre façon de trouver le moyen d’inscrire un cinquième but et de finir le match.»

Les Oilers menaient déjà 4 à 2 après deux périodes, principalement grâce aux trois buts de McDavid, quand Ryan Nugent-Hopkins a complété le pointage avec son deuxième filet de la rencontre. Draisaitl ne fut pas en reste sur le plan des statistiques, lui qui a récolté quatre mentions d’aide.

Edmonton, puis Vancouver

Le Canadien et les Oilers s’affrontent une première fois à Edmonton, samedi, avant d’enchaîner avec une autre confrontation, lundi. Il sera alors intéressant de voir si le gardien Jake Allen obtiendra l’un des deux départs devant le filet du Tricolore.

Plus tard la semaine prochaine, le CH rendra visite aux Canucks, à Vancouver, trois fois en quatre jours.