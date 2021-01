Mort de Pierre Coriolan: la Ligue des droits et libertés veut faire réagir la ministre Guilbault

Près d’un an après le début de l’enquête sur le décès de Pierre Coriolan, la Ligue des droits et libertés s’est dite consternée par l’inaction de la ministre Geneviève Guilbault pour faire adopter un règlement afin que l’État prenne en charge les frais juridiques de la famille.

• À lire aussi: Mort de Pierre Coriolan: pas d’accusation, annonce le DPCP

«Cela fait près de 8 ans que l’État se dérobe à son devoir de garantir une représentation juridique juste et équitable aux familles des personnes tuées lors d’interventions policières. Par son inaction depuis son arrivée en poste en octobre 2018, la ministre Guilbault a carrément laissé tomber la famille de M. Coriolan. C’est une vraie honte!», a ainsi déclaré vendredi par communiqué la porte-parole de la Ligue des droits et libertés (LDL), Lynda Khelil.

L’organisme a alors demandé l’adoption de ce règlement afin que la famille reçoive un soutien financier d’ici la quatrième semaine d’audiences.

«L’adoption rapide de ce règlement est d’autant plus importante que l’on sait qu’une autre enquête publique doit également avoir lieu en 2021, cette fois-ci sur le décès de M. Koray Kevin Celik, tué par le SPVM lors d’une intervention policière à son domicile en 2017», a ajouté la porte-parole.

La Ligue des droits et libertés avait par ailleurs fait savoir en août dernier que la Ville de Montréal aurait déboursé 190 000 $ pour la représentation des policiers impliqués alors que la famille aurait reçu 5000 $ d’aide.

«Cela démontre clairement la disproportion effarante qui existe entre le soutien important que l’État donne aux policiers et l’absence de considération, de respect et de soutien à l’égard des familles des personnes tuées aux mains des agents de l’État», a affirmé Mme Khelil.

L’enquête publique du coroner sur le décès de M. Coriolan en 2017 lors d’une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) reprendra le 18 janvier pour une troisième semaine d’audiences.