Nous voilà gênés de parler notre langue...

Jamais, au grand jamais, je n’aurais cru qu’après les combats pour imposer le français au Québec j’assisterais à une situation aussi déprimante que décourageante.

Les Québécois francophones n’ont pas peur que de la COVID-19. Non, ils sont gênés de parler leur langue maternelle en présence des anglophones.

C’est le cas de nombre de fonctionnaires fédéraux sondés pour les besoins du Commissariat aux langues officielles. Mais le pire, c’est que non seulement ils craignent de parler français, mais ils ont peur d’être mal compris par leurs collègues anglophones ou de passer pour des « fauteurs de trouble ». Si l’on décode cette expression, l’on comprend qu’ils redoutent peut-être d’être accusés de « séparatisme ». Donc de risquer ainsi de compromettre leur possibilité d’avancement dans la fonction publique fédérale !

Quant aux fonctionnaires anglophones, 39 % hésitent à s’exprimer en français à cause de leur « mauvais » accent et de leur vocabulaire restreint. Cela en dit long sur la qualité des cours de français qu’ils ont suivis et pour lesquels on les a même payés.

Incompréhension

Avouons que nombre de personnalités anglophones parlent de façon si incompréhensible qu’on se demande qui leur a fait croire qu’elles maîtrisent le français. Mais pourquoi ne s’insurge-t-on pas lorsqu’elles s’adressent à nous ? Pour être parfaitement honnête, peut-être que la qualité du français de plusieurs francophones laisse aussi à désirer ?

Le débat sur l’avenir du français prend des tournures étonnantes. Malgré le poids démographique qui à long terme annonce le recul inévitable du français au Québec, malgré la gêne que ressentent les nouvelles générations de Québécois à imposer leur langue et le basculement du français à Montréal au profit de l’anglais et d’autres langues, il se trouve des optimistes patentés pour nous annoncer des nouvelles encourageantes.

Or, un sentiment dévastateur s’impose chez les jeunes : c’est l’indifférence. C’est comme si le recul du nationalisme, ciment de l’identité linguistique au Québec, a mis fin à l’attachement viscéral, à la passion pour tout dire, pour la langue française.

Déracinement

Les jeunes n’ont pas reçu en héritage cet amour. Ils ont été plutôt déracinés par la mondialisation dans laquelle ils ont grandi. Une mondialisation qui est portée par un anglais passe-partout, sans connotation affective ni culturelle et qui dépouille même l’anglais de sa complexité et de sa beauté.

Tous les sabirs, les charabias, les jargons à base d’anglais servent de langue de communication universelle. Au Québec, le franglais règne en maître. Même les immigrants français ont importé chez nous leur nouvelle mode en termes de vocabulaire : challenge, remake, overbooké, sponsor et news (fake ou pas).

Certains lecteurs diront que nous avons d’autres chats à fouetter en ces temps tragiques que de consacrer cette chronique à notre langue en péril. Or notre vieux complexe de minoritaire n’a pas disparu. La dépossession de notre langue démontre aussi la progression de notre détachement de nos racines, de notre mémoire et de notre histoire.

Mais comment vivre dans la fierté de ce que nous sommes collectivement sans vénérer la langue qui nous permet de cerner au plus près nos émotions ? Une langue qui nous réchauffe, même en hiver.