Je suis surpris de croiser sur les médias dits sociaux des gens qui s’affichent encore aujourd’hui pro-Trump. Ces gens pensent toujours que Trump fut le candidat anti-establishment, celui qui s’est porté à la défense des gagne-petit, celui qui s’est fait le porte-voix de ceux qui se sentaient non représentés dans les hautes sphères du pouvoir, celui qui symbolisait la revanche des gros bras sur les intellectuels et autres penseurs élitistes et «déconnectés du vrai peuple».

Pour ce faire, Trump n’a pas hésité à jouer sur les sentiments ambigus du péril migratoire, faisant appel à un nationalisme chauvin et mesquin qui n’a rien à voir avec notre nationalisme porteur de nobles sentiments et d’idées progressistes de libération et d’émancipation, un nationalisme révolutionnaire. Son slogan «America first» s’est converti en «America alone» puisque sous sa gouverne les États-Unis se sont retirés de nombreux traités et organismes internationaux, dont l’Organisation mondiale de la santé, le traité «Ciel ouvert», l’accord sur le programme nucléaire iranien, l’accord de Paris sur le climat, le traité de libre-échange transpacifique, etc., contribuant ainsi à son isolement sur la scène internationale.

Depuis quand un milliardaire arrogant et vaniteux peut-il représenter le petit peuple, les sans-voix, les damnés de la terre? Un milliardaire qui a construit sa fortune sur la fraude et l’absence totale de sentiment altruiste, doublé d’un grossier personnage qui se vante de séduire les femmes et de faire ce qu’il veut avec elles en les attrapant par leur «chatte» («Grab them by the pussy»). Peut-on imaginer un Trump défenseur des intérêts de la casse ouvrière, alors qu’on ne lui connaît aucun geste philanthropique, aucune déclaration de solidarité avec les dernières victimes des brutalités assassines de la police ou les victimes des derniers ouragans qui ont dévasté Porto Rico? Faut vraiment être en manque de représentants et de leaders pour faire confiance à un être aussi vil.

L’attaque contre le Capitole, le 6 janvier dernier, n’était pas un geste improvisé. Au cours des semaines qui ont précédé cette attaque, Trump avait fortement invité ses partisans à venir manifester en grand nombre ce jour-là, en des termes on ne peut plus clairs : «Be there, will be wild»... «Jamais tu ne pourras reprendre le contrôle de ton pays en te montrant faible. Tu dois montrer ta force.» Quant à son avocat personnel, Rudy Giuliani, il invita la foule sur place à remporter la dispute électorale en utilisant la force. Quelques semaines auparavant, un groupe néofasciste appelé Proud Boys avait réservé des chambres dans plusieurs hôtels de Washington pour y créer un «campement armé». On estime que ces milices fortement armées compteraient quelque 50 000 membres, recrutés principalement parmi les forces armées et divers corps policiers. Elles sont responsables de centaines d’actions terroristes dirigées contre les Noirs, les juifs et les opposants aux politiques suprémacistes du président Trump. Comment expliquer d’ailleurs la facilité avec laquelle les manifestants aient pu pénétrer si facilement à l’intérieur du Capitole, sinon par la complicité des policiers de garde ce jour-là? On en a même vu prendre des selfies avec des émeutiers.

On ne peut nier que Trump, malgré sa vulgarité et son incompétence, compte des appuis importants parmi la population. Ils ont été 74 millions d’Américains à voter pour lui. Mais de grâce, chers compatriotes québécois, gardez une petite gêne à appuyer ce voyou qui est loin d’avoir réalisé sa promesse de redorer le blason de son pays. Le dernier épisode le place plutôt du côté des républiques bananières. Vivement un bon coup de balai. Ouste!