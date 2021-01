Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 16 janvier:

«Bien»

Saskia Thuot s’intéresse au confort de notre foyer. Avec son invitée Patricia Paquin, elle aborde le cocon créé en campagne. De son côté, Geneviève Hébert-Dumont donne des conseils pour aménager des zones de bien-être chez soi. Toujours pour la maison, Jordan Dupuis offre des applications à découvrir.

Samedi, 10 h, TVA.

«Défier la mort»

La mort ne ferme jamais ses deux yeux. Elle nous guette. Cela n’empêche pas que certains se plaisent à jouer avec elle. Que peut-il arriver lorsqu’on pousse l’audace à rouler en motoneige dans la montagne? Et qu’arrive-t-il si deux avions entrent en collision dans les airs?

Samedi, 18 h 30, Canal D.

«Le CH vs. les Oilers»

Pour la première fois de cette nouvelle saison de hockey, le Canadien de Montréal se frotte à la bande de Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ce rendez-vous donnera le ton à une série d’affrontements importants dans la division toute canadienne de LNH. L’avant-match débute à 18 h.

Samedi, 19 h, TVA Sports.

«Deuxième chance»

L’émission de retrouvailles reprend l’antenne avec Marina Orsini, Monic Néron et des histoires touchantes. Parmi elles, celle d’une femme qui veut renouer avec son père, dont elle ignore tout depuis plus de 20 ans, et celle d’un ancien brûlé souhaitant revoir celui qui lui a porté secours.

Samedi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les États-Unis d’Albert»

Les films d’André Forcier se distinguent dans le paysage cinématographique québécois. Cette comédie fantaisiste ne fait pas exception. Elle propose le parcours original d’un jeune homme vers Hollywood, décidé à imiter le succès de Valentino. Éric Bruneau, Roy Dupuis et Céline Bonnier font partie de la distribution.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Babel»

Un simple coup de feu, en plein désert marocain, viendra bouleverser l’ordre des choses pour de nombreuses personnes dispersées à travers le monde. Ce seul incident crée une douleur intense dans chacune des vies. Drame acclamé d’Alejandro Gonzalez Inarritu mettant en vedette Brad Pitt, Cate Blanchett et Gael Garcia Bernal.

Samedi, 22 h, Télé-Québec.

«Soleil tout inclus»

Chaleur et luminosité sont les bienvenues en plein hiver, alors que la pandémie sévit toujours. On accompagne donc Laurence Bareil en Italie, plus précisément sur la côte amalfitaine, là où des villes bien installées sur d’impressionnantes falaises dominent la mer Méditerranée et sa vue à couper le souffle.

Samedi, 23 h, Évasion.