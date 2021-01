BERTRAND, Père ROMA, m.s.a



Est décédé à Montréal, le 9 janvier 2021 à l'âge de 89 ans, Père Roma Bertrand, m.s.a.Né le 12 juillet 1931 à Montréal (Québec), il était le fils de feu Rose-Alba Gauthier et de feu Josaphat Bertrand.Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il fut ordonné prêtre le 26 mai 1962 à Montréal. Il a débuté la même année au Séminaire des Saints-Apôtres à Côte Ste-Catherine, Laprairie à titre de directeur des étudiants, professeur et directeur spirituel. En 1963, il devient assistant supérieur et économe de la Maison St-Paul à Montréal-Nord ainsi que supérieur jusqu'en 1968. De 1965 à 1995, il est conseiller et économe général de la Société des Saints-Apôtres. De 1995 à 2017, il demeure conseiller et économe général de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres. De 1973 à 1981, il occupe des postes multiples au Service correctionnel du Canada (pénitenciers) Région de Montréal. Il est aussi psychologue en pratique privée. De 1981 à 1988, il est commissaire adjoint principal au Service correctionnel du Canada à Ottawa. De 1988 à 1990, il est professeur au Centre de développement des cadres supérieurs pour le Gouvernement du Canada à Ottawa. Pendant 16 ans, il est secrétaire-trésorier de L'Oeuvre des Saints-Apôtres puis administrateur de trois Corporations. Il a siégé au conseil d'administration auprès de nombreux organismes religieux. Il demeure au Carrefour Providence à Montréal depuis 2016 jusqu'à son décès.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil neveux et nièces ainsi que des amis.Compte tenu des circonstances et afin de rendre hommage à tout ce que sa vie représenta, une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure en présence des cendres en l'église Saint-Joseph, 10050, boul. Gouin Est, Montréal et il sera inhumé au cimetière de la paroisse Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies).Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour les Missions de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719 boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec) H1H 5L8.