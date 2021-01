TREMBLAY (Chapdelaine), Lise



À Varennes, le 11 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Lise Tremblay, épouse de feu M. Yvon Chapdelaine.Femme de coeur, dans son travail et avec ses proches, prédécédée de son frère Gaétan et sa soeur Marie, elle laisse dans le deuil ses enfants Christine et François, ses frères et soeurs Dominique, Bertrand, Dolorès, Julienne, Viateur et Chantale, ses belles-soeurs Marielle, Carmelle et Louise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941le vendredi 22 janvier de 14h à 18h et le samedi 23 janvier de 12h à 18h.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum à la fois. Le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.La famille remercie le personnel du Foyer Lajemmerais de Varennes.