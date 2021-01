LAURIN, Germain



Paisiblement, le lundi 11 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Germain Laurin, époux de Madame Reine Tourangeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Lise), Benoit-Marc (Céline) et Martyne (Lou), ses petits-enfants Geneviève, Mikael, Jean-Marc, Charlène, Pierre- Luc, Kiana et Lucas, ses arrière-petites-filles Alexia, Emma et Olivia, ses frères Richard (Rollande), Normand (Micheline) et Gilles (Lucie), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont, de près ou de loin, porté leur soutien avec leurs douces paroles et pensées.