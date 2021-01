BONIN, Paul



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Paul Bonin, survenu le 13 janvier 2021 à l'âge de 87 ans, résident de Boucherville.Il laisse dans le deuil son épouse des 56 dernières années, Madame Gisèle Laberge, ses fils, Michel (Julie René de Cotret) et Richard (Katerine Thériault), ses petits-enfants, Marc-Antoine (Élise), Louis-Mathieu, Étienne (Lola) et Frédérique, son frère Lucien ainsi que de nombreux parents et amis.Paul Bonin était un homme d'une grande générosité qui adorait sa famille. Il nous laisse en souvenir sa joie de vivre, sa force de caractère ainsi que sa grande volonté et persévérance.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles seront célébrées en toute intimité.