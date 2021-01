BURGOYNE, André Yvon



Le 24 décembre 2020, est décédé à l'âge de 83 ans, M. André Yvon Burgoyne, de St-Antoine-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil Hélène Longval, son épouse depuis plus de 60 ans, ses fils Pierre (Clotilde Dupriez), Stéphane (Line Perreault) et Daniel (Karen Moore), ses petits-enfants Patrick (Claudine Lafrance), Fabien et feu Axiane, sa soeur Lyse (Raymond Brousseau), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances entourant la COVID-19, le rituel funéraire se tiendra à une date ultérieure.La famille remercie le Dr Desrochers, les infirmières et tout le personnel dévoué de l'Accueil Du Rivage pour les soins reçus.Si vous voulez faire un don, la famille vous prie de considérer la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou l'Association pulmonaire du Québec.ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.ca