20 bonnes offrandes pour le doré

Lorsqu’on se rend sur la croûte gelée d’un plan d’eau pour y taquiner les poissons, on souhaite évidemment prendre quelques beaux spécimens.

Il existe des tonnes et des tonnes de leurres de toutes sortes pour déjouer les percidés jaunes aux gros yeux. J’ai contacté quelques spécialistes et intervenants dans le domaine aux quatre coins de la province afin de dresser une liste de modèles qui pourraient vous aider à capturer les prédateurs ciblés.

Photo Adobe Stock

À la base

Il est important de comprendre que la finesse et la subtilité de vos approches et de vos présentations devraient prévaloir et feront sans aucun doute toute la différence. Souvenez-vous qu’un fil invisible de petit calibre est un atout indéniable lorsqu’on désire tendre un piège à ces poissons à la chair tendre et délicieuse. Optez pour les leurres les plus légers possible de leur catégorie en fonction de la profondeur et du courant.

Faites un explorateur de vous-même en tenant compte de l’aspect sécuritaire de la glace. Prospectez les alentours avec votre sonar et votre GPS afin de trouver les sites offrant les meilleurs potentiels.

Outre le petit matin et à la toute fin de la journée, évitez d’être statique trop longtemps si l’action n’est pas au rendez-vous. À l’occasion, il est peut-être souhaitable de déplacer ses brimbales de quelques mètres afin d’être bien certain qu’on exploite un escarpement, une ligne d’herbes ou tout autre endroit de prédilection.

Lorsque je ferai allusion, dans les capsules ci-contre, à l’utilisation de poissons-appâts morts ou à des parties de ceux-ci, vous devez vous assurer que la réglementation en vigueur vous le permet dans le secteur où vous comptez pêcher.

Souples

Photo courtoisie

Teeny : Les leurres à queue courbée de deux pouces ou ceux de trois pouces comme les Meeny sont reconnus pour être très efficaces en eaux libres. Il suffit de les monter sur une tête plombée et de les dandiner. Retenez que ces Twister fonctionnent tout aussi bien sous la glace. Empalez-les sur des têtes de plomb légères ou optez pour un montage en drop shot avec le plomb plus bas.

Photo courtoisie

Sassy Shad : Cette imitation très réussie d’un méné ventru ne passe pas inaperçue dans la colonne d’eau. Sa queue élargie danse au rythme des motions imposées et génère des vibrations à intensité variables. L’amateur n’a qu’à positionner ce corps souple de 2,5 ou 3 pouces sur une tête plombée et à imposer de petites saccades sur un axe court. La teinte naturelle se démarque depuis longtemps.

Rigides

Photo courtoisie

CC Spoon : Ce jig métallique de Cotton Cordell est présenté avec une robe argentée ou or. Elle est martelée et agrémentée d’alvéoles en relief qui occasionnent beaucoup de reflets au moindre mouvement, comme s’il s’agissait de cyprins en déplacement. Le CC est disponible en quatre tailles allant de 1/4 à 3/4 d’once. On le relève rapidement de 15 à 25 cm pour le laisser retomber sans retenue.

Photo courtoisie

Lindy Glow Spoon : La lumière du soleil est quasi absente sous la glace. Les concepteurs de ce leurre, en forme de poire arrondie qui danse et ondule lorsqu’on le dandine, l’ont doté d’un bâtonnet lumineux et d’une chambre sonore avec billes d’entrechoquement en tungstène. Les dorés repèrent facilement de loin cette présentation pesant 1/16, 1/4 ou 1/8 d’once.

Photo courtoisie

Rattl’N Flyer Spoon: Cet hybride conçu pour être dandiné s’enfonce vers les bas-fonds en planant et en bifurquant de façon erratique. C’est la portion ovale située au milieu de son corps qui le force à changer de cap fréquemment. Lorsqu’on lui inculque des motions, ses billes de laiton s’entrechoquent et produisent un tintamarre attrayant. La finition de sa robe imitant des écailles est fort réussie.

Photo courtoisie

Cast Champ : Ce classique, aux extrémités biseautées, se déplace de gauche à droite lorsqu’on le remonte. La compagnie Luhr-Jensen fabrique trois versions allant de 1,5 pouce pesant 1/4 d’once jusqu’à 2 1⁄4 pouces d’un poids de 3/4 d’once. On explique, sur leur site internet, que l’on peut appliquer une motion rapide de 15 à 90 cm et que l’on doit le soutenir lorsqu’il redescend.

Photo courtoisie

Kastmaster : Ce leurre de Acme Tackle ressemble à s’y méprendre au Cast Champ. Lorsqu’on examine les sites web respectifs, on remarque toutefois que ce manufacturier propose une gamme plus évoluée avec différentes présentations invitantes. Fabriqué de laiton, il engendre des reflets et des vibrations attirants. Même lorsqu’on l’exploite activement, il ne vrille pas le fil.

Photo courtoisie

Quiver Spoon : Fabriquée d’un alliage léger d’étain, cette réalisation incurvée est aussi attirante pour les dorés lors de la remontée que de la plongée. Son déhanchement attrayant est reconnu pour faire réagir les poissons peu actifs et boudeurs. Disponible en format 1/4, 1/8 ou 1/16 d’once et en sept couleurs avec un endos argenté ou or. On peut y ajouter une tête de méné, un asticot, etc.

Photo courtoisie

Buck Shot Rattle Spoon : Ce jig métallique est moulé avec un alliage dans lequel la compagnie Northland a introduit une chambre sonore avec des billes de laiton. Sa finition de type holographique, imitant des écailles de vairon, attire les regards. Une bande vidéo de l’entreprise nous apprend qu’il est préférable de l’exploiter agressivement sur un axe vertical. Dispo en plusieurs teintes et tailles.

Photo courtoisie

Swedish Pimple Ice : Ce vieux de la vieille est sur les présentoirs depuis plus d’un siècle. Comme son nom l’indique, il est originaire de la Suède. La dénomination Pimple est un dérivé de « pimpla », qui signifie jigger. L’entreprise Bay de Noc a modernisé la gamme aux goûts et aux besoins du jour. Un attracteur de plastique rouge agrémente toujours cette présentation forgée dans le laiton.

Cuillères

Photo courtoisie

Ice Jig J50 : Peu de manufacturiers peuvent se vanter d’avoir mis en marché le leurre qui a permis de capturer le record mondial pour un doré pris sous la glace. Le trophée extirpé du lac Simcoe en Ontario pesait 8,05 kg (17,12 lb). Brecks propose aussi deux autres tailles, les J60 et J70, en 14 coloris attrayants. Doté de plusieurs hameçons, il virevolte lors de sa plonge et tournoie en remontant.

Photo courtoisie

W30 de Williams : Reconnue pour la pêche au lancer et à la traîne aux salmonidés, il faut savoir que cette Wabler de 1/7 d’once se transforme en une redoutable présentation pour la jig lorsqu’on garnit son trépied avec une tête de méné. Les reflets du placage en argent véritable, qui imitent les écailles des ménés, et les vibrations subtiles de cette cuillère métallique la rendent irrésistible.

Photo courtoisie

Midget Wabler W20 : Dans la même famille que le leurre précédent, ce poids plume de 1 1⁄4 pouce s’est démarqué et s’est fait connaître des amateurs de pêche blanche lorsqu’un adepte l’a carrément plié en deux pour lui donner un angle de 90 degrés. Une fois arqué de la sorte, il glisse et zigzague. L’ajout d’une tête de vairon empalée rehausse cette

transformation originale.

Photo courtoisie

Nipigon : L’éditeur en chef de la prestigieuse revue américaine In-Fisherman, Doug Stange, expliquait que la Nipigon était l’une de ses offrandes préférées. Selon ses dires, il faut y ajouter une tête de cyprin pour obtenir les résultats escomptés. La motion qu’il privilégie consiste à appliquer des coups secs, à la laisser retomber en la soutenant, puis à la faire vibrer doucement lors des pauses.

Imitations de méné

Photo courtoisie

Jigging Rap : Ce jig métallique horizontal en zinc de Rapala est doté de deux hameçons simples aux extrémités et d’un trépied sous le ventre. Ce petit poisson factice auquel on applique des motions rapides de bas en haut tournoie sur lui-même grâce à son déflecteur arrière. Disponible en cinq versions, dont les plus prisées : les W7 et W9. L’utilisation d’une agrafe est recommandée.

Photo courtoisie

Puppet Minnow : Cette présentation de Northland Fishing Tackle nage sur un axe correspondant à un demi-cercle. Aussi productif en hiver qu’en été pour faire réagir les poissons les plus récalcitrants, il est offert en cinq tailles allant de 1/8 à 1 once. Il est présenté en huit teintes et six coloris UV. Il y a même une nouvelle version de type bruiteur.

Photo courtoisie

Glow Streak : Ce vibreur hybride de Lindy mesurant 2 et 2,5 po est réellement mon coup de cœur, car il produit tout un spectacle dans la colonne d’eau lorsqu’on lui inculque des coups secs et rapides. En plus de se trémousser avec frénésie, sa chambre sonore engendre des bruits sourds et son bâtonnet lumineux illumine les bas-fonds. Il fait tout pour se faire remarquer et enrager les dorés.

Photo courtoisie

One Knocker : Ce qui permet à ce tapageur de Booyah Bait de sortir du lot, c’est sa signature sonore unique. La grosse bille interne en tungstène émet des ondes acoustiques agressantes chaque fois qu’elle heurte les parois. Il suffit de choisir parmi les 18 coloris proposés et les trois tailles allant de 2 1⁄4 à 3 po et de l’exploiter de bas en haut, comme un yo-yo, de façon à le faire vibrer.

Photo courtoisie

Golden Shiner Rattlebait : Cette reproduction d’une chatte de l’est, une espèce de vairon qu’on retrouve dans plusieurs de nos plans eaux, est très réaliste. Tout comme le modèle précédent, lorsqu’on l’active, il se fait entendre de loin grâce à ses billes d’entrechoquements. Il est offert en boutique en neuf teintes, en trois longueurs et en deux pesanteurs, soit 1/2 et 1/4 d’once.

Photo courtoisie

Heddon Sonar : Voici celui que l’on peut qualifier de roi incontesté dans le domaine des vibrations. Ce leurre offert en deux pesanteurs, soit 1/4 et 1/2 once, est doté de trois trous sur la portion dorsale. Attachez-le dans l’orifice central et jiggez-le. Il dansera au moindre mouvement et sera visible de loin. Il est très polyvalent, car on peut s’en servir à toutes les sauces et de plusieurs manières.

