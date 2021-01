FRANCOEUR, Parfait



À Longueuil, le 11 janvier est décédé Parfait Francoeur à l'âge de 87 ans de la COVID.Il laisse dans le deuil son épouse, Marie-Hélène Minville et ses enfants, Gilles (Pauline), Guy (Nancy) et Julie ainsi que son petit-fils, Maxime. Il manquera aussi à sa soeur Alida et son frère Yves (Francine), également à ses belles-soeurs et beaux-frères, Marie-Laure et Gérard Fournier, Georges et Jacqueline Peyton, Jocelyne et Paul-René Minville ainsi qu'à tante Pauline et oncle André Desroches et tante Jeanine Chicoine. Le deuil sera aussi porté par plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Famille et amis seront informés en temps opportun.Les services funéraires ont été confiés à la