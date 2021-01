LALONDE, Jean-Guy



Anciennement de Sainte-Dorothée, le 11 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Lalonde, époux de Rita Lalonde (née Brunette).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johane, Suzanne (Gilles) et Guy (Chantal), ses petites-filles Catherine, Gabrielle, Valérie et Émilie, son fils de coeur François, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon la situation actuelle, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Boréa (Groupe Maurice) pour leur soutien et les excellents soins prodigués.