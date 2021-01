BELLAVANCE, Bernard



À l'hôpital de Saint-Eustache, le 9 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Bernard Bellavance, époux de Mme Diane Laporte, fils de feu Adrien Bellavance et de feu Lucette Lapointe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Patrice (Marisol) et Michel (Sophie), ses petits-enfants Chloé et Zach, son frère et ses soeurs André (Huguette), Sylvie (Réjean) et Céline (Christian), sa belle-famille Laporte : Henriette (J. Richard), Alain (Marie), Michel (Roberte) et Bernard (Ginette). Il laisse également ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la situation actuelle, une commémoration sera rendue à une date ultérieure où parents et amis y seront conviés.Il fut confié au complexe funéraire :La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache.