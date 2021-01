MAILHOT, Laurent

Laurent Mailhot, professeur émérite à l'Université de Montréal est décédé le lundi 4 janvier 2021 à Trois-Rivières. Son épouse Élyane Roy l'a précédé (1931-2011). Il est né dans Lanaudière et était le fils de feu Jean Mailhot et de feu Élizabeth Forest.Laurent Mailhot a enseigné (1963- 1995) au Département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et dans quelques autres universités à titre de professeur invité (Toronto, Ottawa, Paris VII). Il fut directeur de la revue Études françaises, membre de la Société royale du Canada, boursier Killam. Il a publié sa thèse sur Camus (1972), deux ouvrages sur le théâtre québécois (avec feu Jean-Cléo Godin), une anthologie de la poésie québécoise (avec Pierre Nepveu), prix France-Québec 1980, d'autres anthologies et introductions à Arthur Buies, aux monologues et aux essais québécois, ainsi que des recueils d'études intitulés Ouvrir le livre et Plaisirs de la prose, prix de la revue Études françaises 2005.Considérant les circonstances exceptionnelles actuelles, une cérémonie d'adieu aura lieu en privé le samedi 23 janvier à 13 h au Mémorial du:TROIS-RIVIÈRES QC G8Z 1V6Tous ceux qui désirent y assister par diffusion web:Veuillez communiquer avec le centre funéraire pour l'obtention du mot de passe.Il laisse dans le deuil, de bons amis dont Yolande Allaire, Jean-Louis Major, Hélène et François Roy, Muriel et Guy Savard, Céline et André Brochu, Marie Malo et Benoît Melanson, Maryse et Pierre Popovic, Pierre Nepveu, Raymond-Louis Laquerre, Lorraine Camerlain et Pierre Lavoie, ainsi que Philippe Masse.Lui survivent également trois belles-soeurs de la famille Roy : Marcelle Roy, Marielle Kirouac et Lise Ricard, des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces (jusqu'à Alexis) des familles Mailhot-Robert, Mailhot-Nadeau et Roy.