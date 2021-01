BERGERON, Laurent



À Boucherville, le 12 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Laurent Bergeron, époux de madame Jane Ann Pye.Il obtient son baccalauréat en génie électrique et son MBA de l'Université McGill. Il était aussi diplômé du Collège militaire de Kingston où il a fait partie de Militia Royal Canadian Engineers avec le titre de lieutenant-colonel.Il a commencé sa carrière de gestionnaire chez Westinghouse et a terminé sa carrière chez Nexans. Il était très impliqué au sein de divers organismes charitables et a fondé la ligue de hockey Les Sages de la Rive-Sud pour les 70 ans et plus.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jane (Michel Breton), James (Aileen Delaney), Elizabeth (Louis Robert), Louise (Andy Jackson), Paul (Anie Bérubé), ses onze petits-enfants et leur conjoint(e), son arrière-petit-fils, ses soeurs Pauline, Gloria et Julie, ses neveux et nièces, son équipe de hockey ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés aucfpierretetreault@videotron.caTéléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941