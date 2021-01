SIMONEAU (née GAGNON) Jeannine

Résidente de Montréal, le 4 janvier 2021, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Gagnon, épouse de feu M. Jean Réal Simoneau.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Diane), Marcel (Louise), Daniel et Alain, ses petits-enfants Patrick, Michael, David, Martin, Marie-France, Nicolas, ses 6 arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.

Selon les circonstances actuelles l’exposition et les funérailles en l’église aura lieu en toute intimité.