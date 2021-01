RIBERDY, Claude



À Saint-Lambert, le 11 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Riberdy.Il laisse dans le deuil ses soeurs Micheline (André Bergeron), Ginette et Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles de la Covid-19, la cérémonie est limitée à 25 personnes seulement et ce, sur invitation à la :La liturgie de la Parole aura lieu le mercredi 20 janvier 2021 à 14 h 15.La famille vous invite à partager ce moment via un lien disponible sur le site :/avis-de-deces/