Boileau Rozon, Marie-Rose



À Brossard, le 6 janvier 2021, est décédée à l'âge de 84 ans, Marie-Rose Boileau Rozon, l'épouse bien-aimée depuis 60 ans, de Jean Rozon.Outre son époux Jean, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Martine) et Michelle (François); ses 4 petits-enfants: Caroline et Mathieu (Yves), Francis et Catherine Rodrigue (Michelle), 2 arrière-petits-enfants (enfants de Caroline): James et Mason, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Également lui survit sa soeur aînée, Mme Hélène Brazeau.Elle était la fille de feu Edmond Boileau et feu Georgiana Parisien, d'Alfred, Ontario.Elle aura consacré plus de 35 ans de sa vie à l'enseignement notamment au niveau pré-scolaire / maternelle principalement dans la ville de Brossard où elle fut très active. Elle a été très impliquée, appréciée et reconnue dans le bénévolat de sorte qu'en 2014, elle reçoit le titre de "Bénévole par excellence" de l'Université de Sherbrooke pour son implication dans l'UTA et par la Ville de Brossard, comme la Bénévole de l'année dans le domaine "Reconnaissance, aînés en mouvement".La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHSLD Champlain de Brossard, qui ont choyé Marie jusqu'à la fin.À sa douce mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Ailes de l'Espérance, 202-7665 boul. Saint-Laurent, Montréal, QC, H2R 1W9, tél : 514-277-5111.COVID oblige, les funérailles auront lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée via le site internet de laST-HUBERTwww.cfgrandmontreal.com