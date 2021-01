SANSFAÇON, Michel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Michel Sansfaçon le 9 janvier 2021 à l'âge de 80 ans et résident de St-Lambert. Malgré un départ précipité, ce fut de manière paisible et entouré de l'amour de sa famille proche à la maison de soins palliatifs La Source Bleue de Boucherville.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Beauchamp, son fils Marc (Marie-France Handfield), sa fille Lucie (André Thibault), ses petits-enfants Krystina et Mikaël (Thibault), son frère Robert, ses soeurs Diane, Nicole, Ginette, feu Huguette, sa filleule Danielle (Roy), son filleul Sylvain (Roch), en plus de tous ses neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil d'innombrables et précieux amis(es).Il reste et demeurera à tout jamais dans nos pensées, avec les doux souvenirs et les merveilleux moments passés en sa présence.La famille tient à remercier le CHUM de Montréal, plus particulièrement le département de la radiothérapie, ainsi que les soins palliatifs. Nous tenons également à vouer toute notre gratitude à la Maison La Source Bleue, pour les bons soins, la grande humanité et dignité dont tout le personnel a fait preuve envers M. Michel Sansfaçon et ses proches.Compte tenu du contexte de pandémie actuel, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille immédiate.Vous pouvez faire un don à la Source Bleue ou au CHUM de Montréal.