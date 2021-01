GOUGEON, Cécile



22 janvier 1931 - 10 janvier 2021À Laval, le 10 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Cécile Gougeon, épouse de feu M. Bernard Fleurant, native de La Minerve.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Diane), Mario (Sylvie), Yvon (Anne-Marie), Ghislain, Marjolaine (veuve de Richard Lacroix) et Stéphane, ses petits-enfants Martin, Mathieu, Valérie (Sonia), Sébastien, Claudia (Simon), Francis, Marie-Pier (Philippe) ses arrière-petits-enfants Mathys, Éthan, Félix et Savanah, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 30 janvier 2021 en l'église de La Minerve, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Malheureusement, en raison des règles entourant la pandémie et la limite maximale de personnes permises d'être rassemblées, la famille lui rendra hommage en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec ou à la Société canadienne du cancer.