DUHAMEL (Noël), Madeleine



Le 7 janvier 2021, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Madeleine Noël, épouse de feu Adrien Duhamel, de St-Antoine-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bibiane (Gérard Bissonnette), Nicole (feu André Paré), Richard (Nicole Maskaleut), Claudine (Nathalie Gaudreault) et Normand, ses petits-enfants: Annie, Christian et Mélanie Bissonnette, Isabelle et Nathalie Paré, Simon et Kathy Duhamel, ses 17 arrière-petits-enfants, une arrière-arrière-petite-fille et sa belle-soeur Pauline Moreau Duhamel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure.Pour ceux qui le désirent vous pouvez transmettre vos condoléances sur le site de la Maison E. Phaneuf & Fils Ltée.Un merci spécial au personnel de l'Accueil du Rivage de St-Antoine-sur-Richelieu pour les bons soins prodigués à notre maman.ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.ca