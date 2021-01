MCCUSKER, Marie-Josée



(née Vanden Abeele)3 août 1939 - 6 janvier 2021Le mercredi 6 janvier 2021, est décédée à l'âge de 81 ans, paisiblement à la résidence de soins palliatifs Teresa Dellar de Kirkland, QC, Mme Marie-Josée Vanden Abeele, épouse bien-aimée de feu M. Albert McCusker et compagne de feu M. William Spencer, fille de feu Oswald Vanden Abeele et feu Wilhelmine (née Hotte).Mère bien-aimée de John (Lucie), Kathy (Scott) et fière grand-mère de William, Zachary, Cole, Quinn et Kate, elle manquera également beaucoup à ses frères et sa soeur, Richard (Jeannette), Johanne, Albert (Francine) ainsi qu'à plusieurs nièces, neveux, cousins et amis.La famille tient à remercier la résidence de soins palliatifs Teresa Dellar. Au lieu de fleurs, des dons à cette installation remarquable seraient grandement appréciés.