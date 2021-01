NAULT, Régine (née Lévesque)



À Salaberry-de-Valleyfield, le 13 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Régine Nault (née Lévesque), épouse de feu M. André Nault, autrefois de St-Jovite.Mme Nault laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Diane (Jacques), Michel et Ronald (Edith), ses petits-enfants Émilie-Soleil (Antoine), Edith (Dan), Maxime (Steve) et Jérémy (Mélissa), ses arrière-petits-enfants Alycia, Romain et Éloi ainsi que ses frères, ses belles-soeurs, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de célébration. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Jovite.La famille vous invite à faire des dons à la Société Alzheimer du Canada en souvenir de Mme Nault.(450) 373-3511 www.emontpetit-fils.caoffre ses sincères condoléances à la famille éprouvée.