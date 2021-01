DÉRY, Ghislaine



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 4 janvier 2021, est décédée du Coronavirus à l'âge de 76 ans, Mme Ghislaine Déry.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse (Picard) Déry, sa nièce Lyne Déry (Pierre Coulombe), ses neveux Éric Déry, Benoît Brière (Christine Harvey) et Sylvain Brière (Christine Tremblay), ses petites-nièces Emmanuelle, Talie, Léa, Marie-Andrée, Ariane et Nadine et son petit-neveu Dylan ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles de la COVID-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun. Pour vous joindre à la liste d'envoi d'une future invitation, faites parvenir un courriel à l'adresse suivante:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec.Les services funéraires ont été confiés à la