7 films qui redonnent de l’espoir

En ces temps difficiles, on a tous besoin de se faire raconter de belles histoires qui véhiculent des messages d’espoir. Ça tombe bien, les plateformes de vidéo sur demande regorgent de films inspirants et réconfortants qui relatent les parcours de gens qui ont fait preuve de courage ou de résilience pour surmonter des obstacles et ainsi trouver le bonheur. En voici sept.

1. Intouchables

Photo d'archives

Véritable phénomène en France lors de sa sortie en 2011 (près de 20 millions d’entrées au box-office), cette comédie tirée d’une histoire vraie relate l’amitié improbable entre Philippe (François Cluzet), un milliardaire tétraplégique, et Driss (Omar Sy), son nouveau proche aidant, un jeune délinquant issu d’une banlieue défavorisée. Déprimé et désillusionné depuis des années, Philippe retrouvera le goût de vivre grâce à la bonne humeur contagieuse de Driss.

Offert sur Illico, Club illico et iTunes

2. Forrest Gump

Photo d'archives

Qui n’a jamais versé une larme devant l’incroyable histoire de Forrest Gump, ce simple d’esprit immensément attachant qui se retrouve impliqué malgré lui dans les grands événements de l’Histoire des États-Unis de 1950 à 1980. Car, comme la maman de Forrest le disait si bien elle-même, « la vie, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Sorti en 1994, Forrest Gump a remporté six Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur (Tom Hanks).

Offert sur Illico, Netflix et iTunes

3. La famille Bélier

Photo d'archives

Immense succès populaire en France en 2015 (plus de 7 millions d’entrées au box-office), cette attendrissante comédie dramatique a touché la corde sensible du public en relatant le cheminement de Paula (Louane Emera), une adolescente de 16 ans qui vit dans une ferme avec ses parents et son petit frère qui sont tous sourds et muets, sauf elle. Après avoir découvert grâce à son professeur de musique qu’elle était dotée d’une belle voix, elle décidera de s’inscrire à un concours de chant.

Offert sur Illico et iTunes

4. La poursuite du bonheur

Photo d'archives

Dans ce film de Gabriele Muccino (Sept vies, L’amour en jeu) qui a pris l’affiche en 2006, Will Smith incarne un vendeur d’appareils médicaux qui doit s’occuper seul de son jeune garçon après avoir perdu son boulot, sa femme et son logement. Devenu sans-abri, il fera tout pour tenter de retrouver une vie normale. La recherche du bonheur est une fable sur la persévérance et la détermination.

Offert sur illico, Crave, Netflix et iTunes

5. Lion

Photo d'archives

Inspiré d’une histoire vraie, ce beau film du réalisateur Garth Davis suit le parcours extraordinaire d’un jeune homme d’origine indienne qui se lance à la recherche de sa mère biologique après avoir passé 25 ans chez ses parents adoptifs en Australie. Et c’est en utilisant les images de Google Earth qu’il réussira à retrouver son village natal en Inde. Sorti en 2016, Lion a obtenu six nominations aux Oscars l’année suivante.

Offert sur Illico, Club illico et iTunes

6. Jojo Rabbit

Photo d'archives

Un peu comme l’avait fait Roberto Benigni avec La vie est belle, le cinéaste Taika Waititi s’est inspiré d’un sujet grave (la Seconde Guerre mondiale) pour signer une comédie légère et savoureuse. Récompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté l’an passé, Jojo Rabbit raconte l’histoire d’un jeune garçon allemand, grand admirateur d’Hitler, qui doit remettre ses valeurs en question après avoir découvert que sa mère cache dans la maison une jeune fille juive.

Offert sur Illico, Crave et iTunes

7. La vie est belle

Photo d'archives

L’acteur et réalisateur italien Roberto Benigni livre un formidable message d’amour et d’espoir avec cette comédie dramatique lumineuse qui a triomphé aux Oscars en 1999 (prix du meilleur acteur, du meilleur film étranger et de la meilleure musique). La vie est belle met en scène un libraire juif qui est déporté avec son garçon de cinq ans dans un camp de concentration allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cacher les horreurs du génocide à son fils, il décide de lui faire croire qu’ils participent à un jeu.