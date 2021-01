BLAIN, Louise



Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Louise Blain, le samedi 9 janvier 2021, à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Clairoux; ses enfants: Julie Béland (Marcel), Junior Béland (Manue) et Sébastien Clairoux (Pascale); ses petits-enfants: Naya, Lexy, Alya, Romy, Neo, Nolan, Zak, Arielle et Elliot; sa nièce Véronique Blain; son frère André Blain ainsi que plusieurs amis proches.Étant donné le contexte actuel, il n'y aura pas de funérailles. Une messe en l'honneur de Loulou aura lieu plus tard cette année.Les services funéraires ont été confiés à la :