Saulnier, Edmond Pius "Ed"



C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès d'Edmond, le 7 janvier 2021 à l'âge de 86 ans, époux de Jeanne (née Carrière) depuis 63 ans.Père bien-aimé de Louise (Robert), Linda (Dave), Michel (Janice), Marc (Tracey), Luc (Nancy) et Lise (Ryan); grand-père adoré de Christopher (Alison), Kathleen (Sean), Kyle (Rachel), Tyler (Maria), Connor, Bryce, Breann, Zachary, Benjamin, Jasmine et Keïlanne; Edmond fils de feu Armand Saulnier et feu Adèle Thimot, laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Norman (feu Pearl), feu Willard (feu Anna), Herbert (Claudette), Andrew (Nora), Loretta (Jean-Louis) et feu Anna; ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Edmond débute sa carrière à la Banque Scotia à Yarmouth, NÉ, en 1952 à titre de stagiaire et acquiert rapidement ses premières expériences dans de nombreuses succursales au Québec. Il a reçu sa première nomination de direction à Drummondville, QC, en 1963 et a dirigé plusieurs succursales du Québec par la suite, dont la Haute-Ville, Québec, LaSalle, Montréal et Mont-Royal et St-Urbain à Montréal. Edmond a été nommé Directeur adjoint principal, à la Succursale principale de Montréal, en 1972. En 1974, il a été transféré au bureau de la Direction du Québec à titre de Superviseur, crédit et y a occupé d'autres postes, notamment celui de Superviseur de district et de Directeur général adjoint. Edmond a été nommé Directeur général adjoint, Crédit commercial canadien, au Bureau général à Toronto en 1983. Il a été nommé Vice-président, Crédit, province du Québec à Montréal en 1989 et a pris sa retraite en 1994! Un héritage d'éthique forte, de détermination et d'excellence sans aucun doute transmis à sa famille!Après sa retraite, Edmond et Jeanne ont passé leurs hivers à profiter du soleil de la Floride où Edmond a joué le jeu qu'il aimait le plus, le golf!En raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, les funérailles seront célébrées en privé.Vos messages de condoléances peuvent être écrits sur le site web suivant :https://mountroyalcem.permavita.com/site/EdmondSaulnier.html?s=40#Vous pouvez également témoigner votre sympathie en versant un don à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ou la Société canadienne du cancer.https://www.saint-joseph.org/fr/don-en-ligne/https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/