ST-GERMAIN, Michel



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès Michel St-Germain, à Montréal, le 9 janvier 2021, à l'âge de 62 ans. Il va rejoindre sa mère Rita, sa soeur Lucie et sa nièce Laura.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne, ses enfants: Cathy, Francis (Carolanne) et Alexandre (Mylène), son beau-fils François (Jade), ses petits-enfants: Kim, Zackary, Elodie, Noemie, Rosalie et Charles-Antoine, son père Léo, sa belle-mère Aline, ses frères: Yves, Benoit (Josée) et Marc (Isabelle), sa belle-soeur Barbara (Alain), ses beaux-frères: Johny (Monique) et Mike (feu Lucie) ainsi que plusieurs neveux et nièce, autres parents et amis.En raison de la pandémie, une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.