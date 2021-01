GAUTHIER, Berthe

(née Rodrigue)



De Saint-Augustin, Mirabel, le 9 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Berthe Rodrigue, épouse de M. Florian Gauthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lisette (Léopold), Alain (Lise), Francine (Jacques), Maurice (Louise), Paulette (Claude), Daniel (Manon) et Nadia (Erik), ses 14 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants ainsi que ses 4 arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Carmel (feu Guy) et plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout est remis à une date ultérieure.Elle fut confiée au:SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les détails des funérailles seront annoncés lors d'une deuxième parution plus tard au printemps.