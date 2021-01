BARRAS, Lise

À Montréal, le 9 janvier 2021, des suites d'une fulgurante maladie, est décédée à l'âge de 65 ans, Madame Lise Barras. Paisiblement et entourée des siens, elle est partie tout doucement rejoindre l'amour de sa vie feu Jacques Dumais.Femme intelligente, cultivée et élégante, elle était avant tout une soeur et une tante aimante et généreuse. Elle nous répétait souvent le privilège que nous avions d'appartenir à un clan. Aujourd'hui le clan pleure son départ, ses soeurs et beaux-frères chéris Francine (Gérard), Nicole (André), Manon (Gilles) et Martine (Andy) ainsi que ses neveux et nièces adorés Julie, Geneviève, Dominic, Catherine, Audrey, Mia, Hugo et Zoé. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Dumais dont son beau-frère si attentionné André (Johanne).Sa force de caractère et sa volonté lui ont permis de traverser bravement quelques tempêtes dont cette dernière cruelle épreuve. Finalement, arrivée au bout de sa vie, elle a pu nous affirmer avec le beau sourire qui la caractérisaitÉtant donné la situation actuelle, la cérémonie pour rendre un dernier hommage à Lise aura lieu ultérieurement. Nous invitons donc les personnes souhaitant y assister à nous faire parvenir leurs coordonnées à l'adresse suivante :Vos marques de sympathie peuvent se manifester en faisant un don au Refuge des Jeunes, organisme qui lui tenait à coeur. Par téléphone 514.849.4221 ou en ligne www.refugedesjeunes.org.