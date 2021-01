ST-LAURENT, Léonard



À Montréal, le 9 janvier 2021, à l'âge de 75 ans est décédé Monsieur Léonard St-Laurent, époux bien-aimé de Suzanne Vallée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles adorées Nadine (Sylvain Laforest) et Nathalie (Sylvain Dignard), ses petits-enfants Maxime, Simon et Alexandre, son frère Hubert et ses soeurs Annette (Gaétan Lebel), Georgette (Léonard Therrien), Jeanne, Marie-Paule et Nicole, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vue la situation actuelle les funérailles auront lieu en toute intimité. Ceux et celles qui le désirent, pourront suivre les funérailles via la captation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.