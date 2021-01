BINDA, André



À Salaberry-de-Valleyfield, le 8 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. André Binda, époux de Mme Lorraine Bariteau, résidant à St-Zotique.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lynn (Angelo), ses petits-enfants Karina et Andrea, son frère Gary (Pierrette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu ultérieurement en privé à la chapelle du :J.A. LARIN & FILS100, 338 ROUTE, COTEAU-DU-LAC(450) 373-3636 www.jalarin.comIl reposera au colombarium de Coteau-du-Lac.En lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada, 110-1525 Carling Ave. Ottawa, ON, K1Z 8R9 seraient appréciés.