BÉLANGER, Jeannette



De Mirabel (secteur St-Janvier), le mardi 12 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jeannette Bélanger, épouse de feu M. Maurice Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Fernand, Fernande, Athanase et Sr Denise, son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Une pensée va aussi à tous ceux qui nous ont déjà quittés...La famille recevra les condoléances aux:17745 RUE VICTOR, MIRABELwww.salonsfunerairesguay.comle mardi 19 janvier de 13h à 15h30 et de 16h30 à 18h30.Les funérailles seront célébrées en l'église de St-Janvier le mercredi 20 janvier à 10h30.À cause de la pandémie seulement 25 personnes, déterminées à l'avance par la famille, sont autorisées.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer des Laurentides.