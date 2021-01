LeBLANC, Paul



À Montréal, le 11 janvier 2021 à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Paul LeBlanc, époux de Lise Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Chantal, sa petite-fille Marie-Florence, Gérald Gauthier qu'il aimait comme son fils, sa soeur Louise LeBlanc sa belle-fille Lucie, ses beaux-frères André, Florent, Pierre-Michel et Shannon, ses belles-soeurs Réjeanne et Ginette ainsi que plusieurs autres neveux et nièces.En considération de la situation actuelle, une cérémonie familiale aura lieu à une date ultérieure.Ses cendres seront inhumées au cimetière Ste-Thérèse au printemps.