COUILLARD, Angelbert



À Beauharnois le 14 janvier 2021 à l'âge de 93 ans, est décédé M. Angelbert Couillard, époux de feu Monique Primeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Mario, ses soeurs et son frère: Huguette (feu Jean Vincent), feu Marie-Paule (feu Yves Brais), Wildor (feu Huguette Frappier) (Gisèle Guilbeault), Claudette, sa belle-soeur Mme Micheline Richard (feu Jacques Primeau), ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées ultérieurement. L'heure et la date vous seront communiqués dès que connus.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du rein.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200