NADEAU née GRIFFIN Marie-Noël

À l'Île Bizard, le 6 janvier 2021, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Marie-Noël Griffin, épouse de M. Guy Thomas Nadeau.Maintenant aux côtés de son fils Denis, elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Bernard (Sylvie), ses petits-enfants Karine, Gabrielle, Chloé et Mathieu, son arrière-petit-fils, Nathaniel, ses soeurs Andrée et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Due aux circonstances particulières de la pandémie, une période de visites privées aura lieu vendredi le 22 janvier 2021, à compter de 10 h à la :Les funérailles auront lieu le même jour à 11 h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.La famille tient à remercier le personnel de l'ex-Hôpital général de Lachine pour leurs bons soins et leur soutien.