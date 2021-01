BOYER, Marcel



De St-Rémi, à son domicile, le 12 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Marcel Boyer.Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Jean (Suzanne), Danielle, France et Johanne (André-M.), ses petits-enfants : Marie-Helene (Daniel), Laurence (Guillaume), Guillaume (Noémie), Alexandre (Stéphanie), ses arrière-petits-enfants : Sofie, Émilie, Thomas, Liam et Chloé. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.450-632-1515 www.poissantetfils.caEn raison des circonstances particulières, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.