GAGNON, Jean



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean Gagnon, survenu à l'Hôtel-Dieu de Québec le 7 janvier 2021, à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu madame Marie-Paule Tremblay et de feu monsieur Lucien Gagnon. Il habitait à Québec.Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère André ainsi que sa soeur Nicole.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Lise (Jean-Max Picard), Sylvie, Linda (Michel Chénier), Martine (Alain Gauthier) et Mario (Guylaine Lavoie) ainsi que ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses amis(e)s.La famille se réunira au printemps 2021 au Lac Saint-Jean pour lui rendre un dernier hommage. L'inhumation des cendres se fera au cimetière d'Alma.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Aveugles du Québec, 5112 rue de Bellechasse, Montréal, Qc, H1T 2A4, tél. 514 259-9470.