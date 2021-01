«Le cri de ma mère» de Nathalie Leclerc: cheminer doucement vers la paix

Après avoir raconté les souvenirs marquants de sa vie avec son père, Félix Leclerc, et les 30 années qui ont suivi son décès en 1988 dans La voix de mon père, Nathalie Leclerc évoque un autre pan de sa vie familiale avec Le cri de ma mère. Ce récit émouvant raconte la relation difficile qu’elle a entretenue avec Gaëtane Morin, ses années d’exil en France après sa séparation, son retour au Québec et le chemin qui l’a menée à la paix, l’amour et la réconciliation.

Nathalie Leclerc évoque des rapports mère-fille difficiles dès le début de sa vie : sa mère souhaitait avoir un garçon et c’est une fille qui est née. Elle devient la joie de son père, Félix, avec qui elle a développé une relation extraordinaire. Mais les liens avec sa mère ont été marqués par des accords plus discordants. N’empêche qu’elle a grandi, est devenue mère de trois enfants, est retournée vivre en France, puis s’est mise à l’écriture. Une envie qu’elle avait depuis toute petite, et que sa mère n’encourageait pas.

Aujourd’hui, Nathalie Leclerc est sereine, en paix, et heureuse avec ses trois enfants et son chum qui porte le nom – coïncidence – de Leclair.

Sa mère est décédée en avril 2018, mais l’écrivaine portait ce livre en elle depuis longtemps. « J’adore écrire et je ne ferais que ça dans ma vie. J’ai commencé à écrire – c’était plus fort que moi », dit-elle. Elle s’est longtemps questionnée à savoir si elle devait écrire sur le sujet ou non, puis s’est lancée, en écrivant au « je ».

« Ça m’a fait un très grand bien. Quand j’ai commencé à l’écrire, j’étais en France, ma mère vivait toujours et commençait à être malade. Je ne peux pas dire qu’écrire a été douloureux, mais ça a été une délivrance. Finalement, je suis contente. »

Elle était heureuse de se plonger dans ce livre aux phrases très poétiques, qu’elle vivait profondément. « Il est sincère, il est honnête et aujourd’hui, je suis heureuse de ce que j’ai devant moi. »

La femme de félix

Écrire au sujet d’une relation difficile et conflictuelle avec sa mère, qui est aussi « la femme de Félix », n’était pas évident, mais elle s’est lancée quand même.

« Je n’en veux pas à ma mère. Finalement, l’histoire se finit bien. La fin du livre est belle. Je suis allée jusqu’à la paix avec mère. J’ai retrouvé ma mère, au travers de sa maladie. Elle s’est excusée, je me suis excusée, on s’est pardonné. Il y a une paix en moi. Ce n’est pas un règlement de compte, c’est vraiment ma vie à moi, avec ma mère. Et finalement, merci, maman, parce qu’on s’est comprises et on s’est aimées. »

Moments intenses

Elle a beaucoup pleuré en écrivant ce récit, tout comme elle avait versé bien des larmes en racontant ses souvenirs avec son père. « Ça me nourrit, les larmes. C’est fou à dire, mais ça fait du bien de pleurer. Je ne pleure pas tout le temps... je suis une fille super heureuse dans la vie, je suis de bonne humeur et je ne suis pas une plaignarde, pas du tout. Mais je suis intense, et ces grands moments d’intensité, de braillage, de les écrire et les sortir de moi, c’était les exorciser. »

Elle parle brièvement de la rencontre avec son chum, avec qui elle vit maintenant. « J’ai bouclé la boucle de mes parents. Et là, j’écris à temps plein, et j’écris un roman. Je suis aux petits oiseaux. J’ai des ailes dans le dos. J’ai 52 ans, j’ai mes enfants, j’ai mon chum, je suis bien, je suis heureuse. »

Nathalie Leclerc est née à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Elle a passé les premières années de sa vie en France et en Suisse, en suivant les tournées de son père, Félix Leclerc.

Revenue au Québec et installée à l’île d’Orléans où elle a grandi, elle s’est occupée de la mise sur pied et de l’administration de l’Espace Félix-Leclerc à l’île.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Être une petite fille, tout simplement. Malgré les maladresses et l’insouciance du lendemain. Parce que, être une enfant, c’est apprendre, comprendre, découvrir, en faisant toutes les erreurs nécessaires pour grandir. Quand le regard d’une mère juge et condamne chaque geste, chaque mot et chaque pas, l’épanouissement de soi devient laborieux, constamment entravé et toujours à refaire. »