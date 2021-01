Coupe du monde de ski acrobatique (sauts): une sixième place pour Marion Thénault

(Sportcom) – Pour une deuxième fois en autant de sorties en Coupe du monde cette saison, la skieuse acrobatique Marion Thénault est passée bien près du podium, mais a finalement dû se contenter de la sixième place, samedi, lors de l’épreuve de sauts de Iaroslavl, en Russie.

Ce résultat est toutefois loin d’affecter le moral de la Québécoise qui poursuit ses apprentissages au niveau mondial.

«J’apprends de mes erreurs et la prochaine fois, je vais l’avoir», a lancé d’entrée de jeu Thénault à propos de son saut exécuté en super finale, soit un double périlleux avec trois vrilles.

Comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde de Ruka (Finlande), disputée en décembre, une petite erreur à l’atterrissage est venue anéantir ses espoirs de podium.

«J’étais vraiment très près de l’atterrir et je sais que je suis dans la bonne direction. Je pratique souvent ce saut à l’entraînement et je sais que ce n’est qu’une question de temps avant de l’avoir en compétition», a poursuivi la Sherbrookoise de 20 ans qui a bouclé l’épreuve avec une note de 64,50 points.

L’Australienne Laura Peel a obtenu sa deuxième victoire de la saison en obtenant une note de 96,59 points pour son dernier saut du jour. L’Américaine Ashley Caldwell (96,23 points) et la Russe Liubov Nikitina (93,41 points) ont pris les deuxième et troisième échelons.

Également de cette compétition, les Québécoises Flavie Aumond (Lac-Beauport) et Justine Ally (Lac-Supérieur) se sont respectivement classées 17e et 19e lors des qualifications et n’ont pu accéder à l’étape suivante.