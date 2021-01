COVID-19 | Le Québec compte 2225 nouveaux cas pour la journée d’hier et 67 nouveaux décès, pour un total de 9005 morts.

Au total, 240 970 personnes ont été infectées par le virus au Québec. Parmi celles-ci, 210 364 sont rétablies.

Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 22 par rapport à la veille, avec un cumul de 1474.

Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 4, pour un total actuel de 227.

C’est à Montréal où le plus de gens ont été infectés par la COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Samedi, on a rapporté 958 nouvelles contaminations dans la métropole, devant d’autres régions comme la Montérégie (327 cas), Laval (219 cas), Lanaudière (113 cas), les Laurentides (109 cas) et la Capitale-Nationale (101 cas).

«Continuons de limiter nos contacts et de respecter l’ensemble des mesures sanitaires pour faire [diminuer] les cas et les hospitalisations. Pour y arriver, on a besoin de la collaboration de tous les Québécois», a dit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JANVIER 2021

240 970 personnes infectées (+2225)

9005 décès (+67)

1474 personnes hospitalisées (-22)

227 personnes aux soins intensifs (-4)

210 364 personnes sont rétablies

Les prélèvements réalisés le 14 janvier s’élèvent à 33 778, pour un total de 5 387 908

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 1429 (+10)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 8540 (+34)

Capitale-Nationale: 20 251 (+101)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 11 443 (+86)

Estrie : 9776 (+100)

Montréal : 85 739 (+958)

Outaouais : 5526 (+43)

Abitibi-Témiscamingue : 632 (+18)

Côte-Nord : 332 (+4)

Nord-du-Québec : 92 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1682 (+1)

Chaudière-Appalaches : 10 206 (+95)

Laval : 20 237 (+219)

Lanaudière : 17 420 (+113)

Laurentides : 13 129 (+109)

Montérégie : 34 247 (+327)

Nunavik : 34 (+3)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 53 (+3)

Hors Québec: 198 (+1)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 240 970 cas confirmés

Le Canada dépasse le cap des 700 000 contaminations

Le Canada a dépassé samedi la barre psychologique des 700 000 cas de la maladie à coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.

L’Ontario a recensé 3056 nouveaux cas et 51 décès de plus, portant son bilan à ce jour à 234 364 infections et à 5340 morts liées au virus. Les secteurs les plus touchés dans la province la plus populeuse au pays sont Toronto (903 cas), Peel (639 cas), York (283 cas), Durham (162 cas) et Ottawa (152 cas).

En fin de matinée, le Canada comptait un cumulatif, depuis le début de la pandémie, de 700 988 cas et de 17 847 décès.

La situation au Canada:

Québec: 240 970 cas (9005 décès)

Ontario: 234 364 cas (5340 décès)

Alberta: 115 370 cas (1402 décès)

Colombie-Britannique: 60 117 cas (1047 décès)

Manitoba: 27 145 cas (760 décès)

Saskatchewan: 19 715 cas (210 décès)

Nouvelle-Écosse: 1550 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 884 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 395 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 104 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 25 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 700 988 cas (17 847 décès)