CHABOT, Fernand



À Laval, le 28 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Chabot, époux de Mme Rita Arseneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Micheline), Manon (Danyel), Sylvie (André), Linda (François), ses huit petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, son frère André, sa soeur Gabrielle ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille le samedi 23 janvier au :FABREVILLE - LAVAL450-473-5934Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique en regard à la distanciation physique, au port du masque ou couvre-visage obligatoire et un maximum de 25 personnes pourront participer à la cérémonie.